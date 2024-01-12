Вимагав хабаря на функціонування бізнесу — в Одесі викрили посадовця Держспоживслужби

Правоохоронці затримали посадовця. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

Головний спеціаліст одного із відділів Одеського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Одеській області вимагав хабар від чоловіка, який виявив бажання розпочати підприємницьку діяльність з виробництва напівфабрикатів. За своє невтручання посадовець просив від підприємця тисячу доларів США. Затримати його вдалося "на гарячому".

Яке покарання загрожує

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила від здійснення обовʼязків суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського. Чоловіка підозрюють в отриманні хабаря.