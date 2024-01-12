Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вимагав хабаря на функціонування бізнесу — в Одесі викрили посадовця Держспоживслужби arrow

Вимагав хабаря на функціонування бізнесу — в Одесі викрили посадовця Держспоживслужби

12 січня 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вимагав хабаря на функціонування бізнесу — в Одесі викрили посадовця Держспоживслужби
Правоохоронці затримали посадовця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі злочинної діяльності

Головний спеціаліст одного із відділів Одеського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Одеській області вимагав хабар від чоловіка, який виявив бажання розпочати підприємницьку діяльність з виробництва напівфабрикатів. За своє невтручання посадовець просив від підприємця тисячу доларів США. Затримати його вдалося "на гарячому".

Яке покарання загрожує

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації. 

Також ми писали, що Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила від здійснення обовʼязків суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського. Чоловіка підозрюють в отриманні хабаря. 

Одеса
хабар
поліція
Держпродспоживслужба
Одеська область
Кримінал
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі