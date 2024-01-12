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Требовал взятки на функционирование бизнеса — в Одессе разоблачили чиновника Госпотребслужбы

12 января 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Требовал взятки на функционирование бизнеса — в Одессе разоблачили чиновника Госпотребслужбы
Правоохранители задержали чиновника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Главный специалист одного из отделов Одесского районного управления Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области требовал взятку от мужчины, изъявившего желание начать предпринимательскую деятельность по производству полуфабрикатов. За свое невмешательство чиновник просил от предпринимателя тысячу долларов США. Задержать его удалось "на горячем".

Какое наказание грозит

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины в получении должностным лицом неправомерной выгоды. Ему грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

Также мы писали, что Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от исполнения обязанностей судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского. Мужчину подозревают в получении взятки.

Одесса
взятка
полиция
Госпотребслужба
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