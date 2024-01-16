В Одесі затримали підприємця, який вимагав хабар з військового за інвалідність матері

Правоохоронці затримали хабарника. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили приватного підприємця, який вимагав хабар з військовослужбовця. Чоловік обіцяв посприяти в отриманні інвалідності його онкохворій матері.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Гендиректор одного з приватних підприємств обіцяв посприяти в оформленні документів про інвалідність онкохворій матері військовослужбовця. За свої "послуги" просив тисячу доларів США. Таким чином він пропонував можливість звільнитися від військової служби у зв'язку із доглядом за матір’ю-інвалідом. Затримати злочинця вдалося під час отримання "винагороди".

Що знайшли під час обшуків

5 200 євро,

14 200 доларів

1000 гривень,

копії медичних документів громадян, пов’язаних зі списанням з військової служби,

мобільний телефон та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.