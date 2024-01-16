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В Одесі затримали підприємця, який вимагав хабар з військового за інвалідність матері

16 січня 2024 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали підприємця, який вимагав хабар з військового за інвалідність матері
Правоохоронці затримали хабарника. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили приватного підприємця, який вимагав хабар з військовослужбовця. Чоловік обіцяв посприяти в отриманні інвалідності його онкохворій матері.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту 

Гендиректор одного з приватних підприємств обіцяв посприяти в оформленні документів про інвалідність онкохворій матері військовослужбовця. За свої "послуги" просив тисячу доларів США. Таким чином він пропонував можливість звільнитися від військової служби у зв'язку із доглядом за матір’ю-інвалідом. Затримати злочинця вдалося під час отримання "винагороди". 

Що знайшли під час обшуків 

  • 5 200 євро,
  • 14 200 доларів
  • 1000 гривень,
  • копії медичних документів громадян, пов’язаних зі списанням з військової служби,
  • мобільний телефон та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.  

Одеса
хабар
поліція
Одеська область
військові
інвалідність
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