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В Одессе задержали предпринимателя, требовавшего взятку с военного за инвалидность матери

16 января 2024 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали предпринимателя, требовавшего взятку с военного за инвалидность матери
Правоохранители задержали взяточника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили частного предпринимателя, требовавшего взятку с военнослужащего. Мужчина обещал помочь в получении инвалидности его онкобольной матери.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Гендиректор одного из частных предприятий обещал помочь в оформлении документов об инвалидности онкобольной матери военнослужащего. За свои "услуги" просил тысячу долларов США. Таким образом, он предлагал возможность освободиться от военной службы в связи с уходом за матерью-инвалидом. Задержать преступника удалось при получении "вознаграждения".

Что нашли во время обысков

  • 5 200 евро,
  • 14 200 долларов,
  • 1000 гривен,
  • копии медицинских документов граждан, связанных со списанием с военной службы,
  • мобильный телефон и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-бизнесмена задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

Одесса
взятка
полиция
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военные
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