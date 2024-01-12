В Одесі затримали іноземця, який продавав гранати з зони бойових дій

Поліція затримала злочинця. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив з зони бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної схеми

Громадяни однієї з країн Закавказзя та Республіки Молдова "спеціалізувались" на продажі зброї, гранат та набоїв різного калібру, які незаконно вивозили із зони бойових дій. Правоохоронці у ході службового розслідування представилися клієнтами та побажали придбати гранату Ф-1, за яку шахраї просили 450 доларів. Затримати організатора схеми вдалося під час "угоди".

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ у незаконному придбанні, носінні, зберіганні, передачі та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує до семи років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.