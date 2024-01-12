Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі затримали іноземця, який продавав гранати з зони бойових дій arrow

В Одесі затримали іноземця, який продавав гранати з зони бойових дій

12 січня 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали іноземця, який продавав гранати з зони бойових дій
Поліція затримала злочинця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив з зони бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі злочинної схеми

Громадяни однієї з країн Закавказзя та Республіки Молдова "спеціалізувались" на продажі зброї, гранат та набоїв різного калібру, які незаконно вивозили із зони бойових дій. Правоохоронці у ході службового розслідування представилися клієнтами та побажали придбати гранату Ф-1, за яку шахраї просили 450 доларів. Затримати організатора схеми вдалося під час "угоди". 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ у незаконному придбанні, носінні, зберіганні, передачі та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує до семи років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.  

Одеса
зброя
поліція
Одеська область
боєприпаси
Кримінал
Новини Одеси
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі