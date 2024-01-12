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В Одессе задержан иностранец, продававший гранаты из зоны боевых действий

12 января 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержан иностранец, продававший гранаты из зоны боевых действий
Полиция задержала преступника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Граждане одной из стран Закавказья и Республики Молдова "специализировались" на продаже оружия, гранат и патронов разного калибра, незаконно вывозимых из зоны боевых действий. Правоохранители в ходе служебного расследования представились клиентами и пожелали купить гранату Ф-1, за которую мошенники просили 450 долларов. Задержать организатора схемы удалось во время "сделки".

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК в незаконном приобретении, ношении, хранении, передаче и сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

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