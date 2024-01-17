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Вывозил уклонистов в Молдову — в Одесской области задержали организатора схемы

17 января 2024 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вывозил уклонистов в Молдову — в Одесской области задержали организатора схемы
Преступник был задержан на границе. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители разоблачили организатора преступной схемы, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Горе-бизнесмен вывозил молодых людей в Молдову в спальном отсеке рейсового автобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступной схемы

Водитель международного рейса Одесса — Кишинев подыскивал потенциальных клиентов в соцсетях. За свои "услуги" он просил 6000 долларов США. Задержали "предпринимателя" вместе с клиентами во время пересечения границы.

Желающих воспользоваться "услугой" водитель консультировал по маршруту, условиям перевозки и поведению на пункте пропуска. Полицейские устанавливают полный круг причастных к преступлению лиц и количество граждан, уже успевших воспользоваться "услугами" злоумышленника.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

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