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Ракетна небезпека — ворог збільшив кількість "Калібрів" у Чорному морі

26 січня 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетна небезпека — ворог збільшив кількість "Калібрів" у Чорному морі
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку, 26 січня, армія-агресорка провела ротацію кораблів у Чорному морі. Наразі на чергуванні збільшилася кількість носіїв крилатих ракет типу "Калібр", через що зберігається підвищена небезпека обстрілів. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебувають 4 кораблі, серед яких 3 ракетоносії з 14 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 9 суден, 2 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 11 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Росія значно зменшила інтенсивність використання "Калібрів" під час масованих обстрілів України. Це може свідчити про те, що ворог відчуває певний дефіцит у ремонті обладнання, необхідного для запуску ракет. 

Також ми писали, що останнім часом росіяни виводять велику кількість кораблів на чергування у Чорне море. Однак це далеко не їхній максимум і на рейді можуть бути одночасно кілька десятків бойових одиниць флоту РФ.  

Додамо, у бухті Севастополя зʼявилися загородження, які перешкоджають вхід кораблям. Наразі відомо про чотири ряди бонових споруд.

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