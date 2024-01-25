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На чергуванні у Чорному морі перебувають вісім "Калібрів"

25 січня 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На чергуванні у Чорному морі перебувають вісім "Калібрів"
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 25 січня на чергуванні у Чорному морі стабільно залишаються ворожі кораблі. Наразі на рейді присутні ракетоносії, тож ризик ударів залишається високим. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі перебувають 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 9 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 11 суден, 1 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 14 суден, 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Росія значно зменшила інтенсивність використання "Калібрів" під час масованих обстрілів України. Це може свідчити про те, що ворог відчуває певний дефіцит у ремонті обладнання, необхідного для запуску ракет. 

Також ми писали, що у бухті Севастополя зʼявилися загородження, які перешкоджають вхід кораблям. Наразі відомо про чотири ряди бонових споруд.

Додамо, систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

Одеса
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корабель
Одеська область
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