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На дежурстве в Черном море находятся восемь "Калибров"

25 января 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На дежурстве в Черном море находятся восемь "Калибров"
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро 25 января на дежурстве в Черном море стабильно остаются вражеские корабли. Сейчас на рейде присутствуют ракетоносители, поэтому риск ударов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море находятся 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 9 "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 11 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 14 судов, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.

Также мы писали, что в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.

Добавим, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

Одесса
ВМС
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корабль
Одесская область
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