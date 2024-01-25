На дежурстве в Черном море находятся восемь "Калибров"
На утро 25 января на дежурстве в Черном море стабильно остаются вражеские корабли. Сейчас на рейде присутствуют ракетоносители, поэтому риск ударов остается высоким.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находятся 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 9 "Калибрами" на борту;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 11 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 14 судов, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.
Также мы писали, что в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.
Добавим, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!