На дежурстве в Черном море находятся восемь "Калибров"

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

На утро 25 января на дежурстве в Черном море стабильно остаются вражеские корабли. Сейчас на рейде присутствуют ракетоносители, поэтому риск ударов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находятся 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 9 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 11 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 14 судов, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.

Также мы писали, что в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.

Добавим, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.