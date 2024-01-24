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Вхід до Севастопольської бухти перекрито боновими загородженнями

24 січня 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вхід до Севастопольської бухти перекрито боновими загородженнями
Супутникові знімки бухти. Фото: Brady Africk
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 24 січня, у бухті Севастополя зʼявилися загородження, які перешкоджають вхід кораблям. Наразі відомом про чотири ряди бонових споруд.

Про це повідомляє проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер. 

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За їхньою інформацією, росіяни встановили у бухті три ряди знімних бонових загороджень у відкритому вигляді та один ряд закритий. Постійні, незнімні загородження у вигляді бочок, з'єднаних тросами, встановлені із зовнішнього боку бухти.

"Для їхнього встановлення використовуються буксир та плавучий кран, які постійно чергують біля Північного та Південного молів. Постійні, незнімні загородження у вигляді бочок, з'єднаних тросами, встановлені із зовнішнього боку бухти", — йдеться у повідомленні. 

Російські кораблі залишаються у Севастополі

Крім того, росіяни залишають свою присутність в окупованому Криму. Попри системні удари Сил оборони півдня, ворог продовжує тримати там частини боєздатного флоту. Зокрема, у бухтах знаходяться ракетні кораблі типу "Іван Хурс" та "Циклон".

Нагадаємо, протягом останніх місяців Росія значно зменшила інтенсивність використання "Калібрів" під час масованих обстрілів України. Це може свідчити про те, що ворог відчуває певний дефіцит у ремонті обладнання, необхідного для запуску ракет. 

Також ми писали, що станом на ранок 24 січня ворог продовжує тримати у Чорному морі кораблі. Після нічної ротації наразі на рейді присутні три ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається високим. 

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