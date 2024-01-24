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Вход в Севастопольскую бухту перекрыт боновыми заграждениями

24 января 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вход в Севастопольскую бухту перекрыт боновыми заграждениями
Спутниковые фото бухты. Фото: Brady Africk
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 24 января, в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Теперь известно о четырех рядах боновых сооружений.

Об этом сообщает проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

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По их информации, россияне установили в бухте три ряда съемных боновых заграждений в открытом виде и один ряд закрыт. Постоянные, несъемные заграждения в виде бочек, соединенных тросами, установлены с наружной стороны бухты.

"Для их установки используются буксир и плавучий кран, которые постоянно дежурят у Северного и Южного молов. Постоянные, несъемные заграждения в виде бочек, соединенных тросами, установлены с внешней стороны бухты", — говорится в сообщении.

Российские корабли остаются в Севастополе

Кроме того, россияне покидают свое присутствие в оккупированном Крыму. Несмотря на системные удары сил обороны юга, враг продолжает держать там части боеспособного флота. В частности, в бухтах находятся ракетные корабли типа "Иван Хурс" и "Циклон".

Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.

Также мы писали, что на утро 24 января враг продолжает держать в Черном море корабли. После ночной ротации на рейде присутствуют три ракетоносителя, поэтому риск обстрелов остается высоким.

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