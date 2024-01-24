Проліт ракети "Калібр". Фото: скриншот з відео

Протягом останніх місяців Росія значно зменшила інтенсивність використання "Калібрів" під час масованих обстрілів України. Це може свідчити про те, що ворог відчуває певний дефіцит у ремонті обладнання, необхідного для запуску ракет.

Про це в етері національного телемарафону повідомив полковник Збройних сил України Петро Черник.

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За його словами, окупанти мають велику кількість носіїв ракет, однак кожен пуск може погіршити їхню якість.

"Чи є в них носії? Однозначно так. Це малі ракетні кораблі класу "Каракурт" та Буян-М" та щонайменше два великих фрегати. Сумарно у них може бути 20-22 ракетоносії", — сказав військовий.

В чому проблема запусків "Калібрів"

Також Черник наголошує, що саме запуск ракет зараз найбільше шкодить кораблям Чорноморського флоту РФ. Адже коли вона виходить контейнера, то своїм газострумом здійснює колосальний тиск на вузли і механізми, а це все потребує ремонту.

"Вони бояться неправильного випуску турбіни, як це було з підводним човном "Курськ". Саме в цьому проблема та відсутності потужностей для відновлення", — додав офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, станом на ранок 24 січня ворог продовжує тримати у Чорному морі кораблі. Після нічної ротації наразі на рейді присутні три ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається високим.

Також ми писали, що в Росії є достатньо добре підготовлених військових, і вважати ворожу армію армією "чмобіків" — помилка. Вони також вчаться на цій війні і показують це на фронті.