РФ не использует "Калибры" из-за нехватки судоремонтных заводов, — Черник

Пролет ракеты "Калибр". Фото: скриншот с видео

В последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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По его словам, оккупанты имеют большое количество носителей ракет, однако каждый пуск может ухудшить их качество.

"Есть ли у них носители? Однозначно, да. Это малые ракетные корабли класса "Каракурт" и "Буян-М" и по меньшей мере два больших фрегата. Суммарно у них может быть 20-22 ракетоносителя", — сказал военный.

В чем проблема запусков "Калибров"

Также Черник отмечает, что именно запуск ракет сейчас больше всего вредит кораблям Черноморского флота РФ. Ведь когда она выходит из контейнера, то своим газотоком оказывает колоссальное давление на узлы и механизмы, а это все требует ремонта.

"Они боятся неправильного выпуска турбины, как это было с подводной лодкой "Курск". Именно в этом проблема и отсутствие мощностей для восстановления", — добавил офицер ВСУ.

Напомним, на утро 24 января враг продолжает держать в Черном море корабли. После ночной ротации на рейде присутствуют три ракетоносителя, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Также мы писали, что в России достаточно хорошо подготовленных военных, и считать вражескую армию армией "чмобиков" — ошибка. Они тоже учатся на этой войне и показывают это на фронте.