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Росіяни тримають у Чорному морі ракетоносії — яка загроза

24 січня 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни тримають у Чорному морі ракетоносії — яка загроза
Носій крилатих ракет. Фото: Associated Press
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 24 січня ворог продовжує тримати у Чорному морі кораблі. Після нічної ротації наразі на рейді присутні три ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається високим. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебувають 10 кораблів, серед яких 3 ракетоносії з 16 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 корабелі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 27 суден, 4 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 26 суден, 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Наслідки атаки на Одеську область

Вчора, під час повітряної тривоги, ворог атакував Одеську область з тактичної авіації з моря. Дві крилаті ракети типу Х-31П, випущені в напрямку Одещини, втратили свою бойову спроможність в повітрі. Руйнувань та пошкоджень не зафіксовано.

Нагадаємо, російські військові кораблі, які базуються в окупованому Криму, почали покидати причали через постійні атаки з боку України. Наразі відомо, що корабельний склад переміщують до Новоросійська, Туапсе, Сочі й навіть до Очамчире.

Додамо, систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

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