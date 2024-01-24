Россияне держат в Черном море ракетоносители — какая угроза

Носитель крылатых ракет. Фото: Associated Press

На утро 24 января враг продолжает держать в Черном море корабли. После ночной ротации на рейде присутствуют три ракетоносителя, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находятся 10 кораблей, среди которых 3 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 27 судов, 4 направлялись из пролива Босфор;

к Черному морю — 26 судов, 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Последствия атаки на Одесскую область

Вчера во время воздушной тревоги враг атаковал Одесскую область из тактической авиации с моря. Две крылатые ракеты типа Х-31П, выпущенные в направлении Одесчины, потеряли свою боевую способность в воздухе. Разрушения и повреждения не зафиксированы.

Напомним, российские военные корабли, базирующиеся в оккупированном Крыму, начали покидать причалы из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.

Добавим, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.