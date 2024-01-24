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Россияне держат в Черном море ракетоносители — какая угроза

24 января 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне держат в Черном море ракетоносители — какая угроза
Носитель крылатых ракет. Фото: Associated Press
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро 24 января враг продолжает держать в Черном море корабли. После ночной ротации на рейде присутствуют три ракетоносителя, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море находятся 10 кораблей, среди которых 3 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 27 судов, 4 направлялись из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 26 судов, 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Последствия атаки на Одесскую область

Вчера во время воздушной тревоги враг атаковал Одесскую область из тактической авиации с моря. Две крылатые ракеты типа Х-31П, выпущенные в направлении Одесчины, потеряли свою боевую способность в воздухе. Разрушения и повреждения не зафиксированы.

Напомним, российские военные корабли, базирующиеся в оккупированном Крыму, начали покидать причалы из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.

Добавим, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

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