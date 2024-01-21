Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Російські військові кораблі, які базуються в окупованому Криму, почали покидати причали через постійні атаки з боку України. Наразі відомо, що корабельний склад переміщують до Новоросійська, Туапсе, Сочі й навіть до Очамчире.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"Переміщення російських кораблів — це така захисна реакція Чорноморського флоту РФ на удари українськими дронами. Після успішних атак на флот загарбники виводять кораблі з Криму, щоб уникнути подальших пошкоджень", — зазначив військовий.

Він додав, що хоч російські кораблі намагаються знайти безпечне місце для базування, але Україна не збирається зупинятися на досягнутому. ЗСУ продовжать вести активну оборонну політику в Чорному морі.

Нагадаємо, чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

Додамо, що воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. В Росії досі тривають обговорення та непорозуміння стосовно того, чим та як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.