У Криму все менше стає кораблів ЧФ РФ — причини

Супутникові знімки у Криму. Фото: OSINT-дослідник MT Anderson

Після результативних атак Сил оборони України по військових обʼєктах у Криму, росіяни почали переводити боєздатні частини флоту у Новоросійськ та окуповану Грузію. Наразі на півострові не залишилося жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson.

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За його словами, останні ракетоносії перемістили з Криму минулого тижня. Зараз у бухтах залишилися лише малі кораблі для патрулювання та логістики.

Які кораблі РФ залишилися у Криму

один сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник";

один ВДК проєкту 775;

два базові тральники проєкту 12700 "Олександрит"

один МПК проєкту 1124;

один розвідкорабель "Іван Хурс".

Крім того, на ремонті у сухому доці Севастополя залишається корабель "Ростов-на-Дону", а біля нього стоять підбиті "Мінськ" та "Костянтин Ольшанський".

Нагадаємо, росіяни перекинули у Крим новий десантний корабель типу "Іван Грен". У ВМС зазначають, що за його допомогою ворог намагається вивезти боєздатні частини ЧФ РФ до Новоросійська.

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.