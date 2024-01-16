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У Криму все менше стає кораблів ЧФ РФ — причини

16 січня 2024 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Криму все менше стає кораблів ЧФ РФ — причини
Супутникові знімки у Криму. Фото: OSINT-дослідник MT Anderson
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після результативних атак Сил оборони України по військових обʼєктах у Криму, росіяни почали переводити боєздатні частини флоту у Новоросійськ та окуповану Грузію. Наразі на півострові не залишилося жодного носія "Калібрів". 

Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson.

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За його словами, останні ракетоносії перемістили з Криму минулого тижня. Зараз у бухтах залишилися лише малі кораблі для патрулювання та логістики.

Які кораблі РФ залишилися у Криму

  • один сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник";
  • один ВДК проєкту 775;
  • два базові тральники проєкту 12700 "Олександрит"
  • один МПК проєкту 1124;
  • один розвідкорабель "Іван Хурс".

Крім того, на ремонті у сухому доці Севастополя залишається корабель "Ростов-на-Дону", а біля нього стоять підбиті "Мінськ" та "Костянтин Ольшанський".

Нагадаємо, росіяни перекинули у Крим новий десантний корабель типу "Іван Грен". У ВМС зазначають, що за його допомогою ворог намагається вивезти боєздатні частини ЧФ РФ до Новоросійська.  

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ. 

Одеса
Крим
Чорне море
корабель
Одеська область
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