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Прийшов, щоб піти на дно — Гуменюк про новий корабель РФ у Криму

9 січня 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прийшов, щоб піти на дно — Гуменюк про новий корабель РФ у Криму
Десантний корабель "Іван Грен". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Днями стало відомо, що росіяни перекинули у Крим новий десантний корабель типу "Іван Грен". У ВМС зазначають, що за його допомогою ворог намагається вивезти боєздатні частини ЧФ РФ до Новоросійська. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами у Севастополі та в цілому у Криму залишилося ще багато логістичних обʼєктів, які необхідні для існування морської інфраструктури. Саме це і намагаються евакуювати.

"Ми бачимо обʼєктивно, що цілком імовірно — це черговий перевізник. Це своєрідний замінник порома та логістичного забезпечення, який має вивезти те, що ще залишилося у Криму", — сказала військова. 

Робота навігаційного коридору у Чорному морі 

Крім того, речниця "Півдня" наголосила, що чорноморський коридор справно функціонує, попри загрози з боку Росії для цивільного судноплавства. Також через шторм залишається мінна небезпека. 

"Штормова погода, на жаль, сприяє тому, що міни може зривати з місць кріплення. Вони будуть дрейфувати та створювати певну загрозу", — додала Гуменюк. 

Нагадаємо, станом на ранок 9 січня у Чорному морі продовжує вирувати шторм, тож ворожий флот не може відновити повноцінне чергування. Наразі на рейді присутні два патрульні кораблі, однак вони не становлять загрози обстрілів. Ракетоносії заведені до пунктів базування.  

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