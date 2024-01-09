РФ у Чорному морі тримає два кораблі — яку загрозу становлять

Російські кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 9 січня у Чорному морі продовжує вирувати шторм, тож ворожий флот не може відновити повноцінне чергування. Наразі на рейді присутні два патрульні кораблі, однак вони не становлять загрози обстрілів. Ракетоносії заведені до пунктів базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 2 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 16 суден, та 4 прямували з протоки Босфор;

до Чорного моря — 25 судна, 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вже цього року в складі ВМС України можна буде побачити перший корвет від Туреччини. Наразі екіпаж проходить навчання, втім місцеперебування і застосування будуть тримати у таємниці.

Водночас за словами капітана І рангу Владислава Селезньова, турецький корвет стане флагманом українських ВМС.