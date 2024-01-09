РФ в Черном море держит два корабля — какую угрозу представляют
9 января 2024 10:50
Российские корабли в море. Фото: росСМИ
По состоянию на утро 9 января в Черном море продолжает бурлить шторм, так что вражеский флот не может возобновить полноценное дежурство. На рейде присутствуют два патрульных корабля, однако они не представляют угрозы обстрелов. Ракетоносители заведены в пункты базирования.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
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Сколько кораблей угрожают
- В Черном море находятся 2 корабля;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 16 судов, и 4 направлялись из пролива Босфор;
- к Черному морю — 25 судна, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, уже в этом году в составе ВМС Украины можно увидеть первый корвет от Турции. Сейчас экипаж проходит обучение, впрочем, местонахождение и применение будут держать в тайне.
По словам капитана I ранга Владислава Селезнева, турецкий корвет станет флагманом украинских ВМС.
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