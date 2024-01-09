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РФ в Черном море держит два корабля — какую угрозу представляют

9 января 2024 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ в Черном море держит два корабля — какую угрозу представляют
Российские корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 9 января в Черном море продолжает бурлить шторм, так что вражеский флот не может возобновить полноценное дежурство. На рейде присутствуют два патрульных корабля, однако они не представляют угрозы обстрелов. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море находятся 2 корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 16 судов, и 4 направлялись из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 25 судна, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, уже в этом году в составе ВМС Украины можно увидеть первый корвет от Турции. Сейчас экипаж проходит обучение, впрочем, местонахождение и применение будут держать в тайне.

По словам капитана I ранга Владислава Селезнева, турецкий корвет станет флагманом украинских ВМС.

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