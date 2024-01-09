РФ в Черном море держит два корабля — какую угрозу представляют

Российские корабли в море. Фото: росСМИ

По состоянию на утро 9 января в Черном море продолжает бурлить шторм, так что вражеский флот не может возобновить полноценное дежурство. На рейде присутствуют два патрульных корабля, однако они не представляют угрозы обстрелов. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 2 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 16 судов, и 4 направлялись из пролива Босфор;

к Черному морю — 25 судна, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, уже в этом году в составе ВМС Украины можно увидеть первый корвет от Турции. Сейчас экипаж проходит обучение, впрочем, местонахождение и применение будут держать в тайне.

По словам капитана I ранга Владислава Селезнева, турецкий корвет станет флагманом украинских ВМС.