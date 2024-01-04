РФ у Чорному морі тримає два кораблі — яку загрозу становлять

Військові кораблі РФ. Фото: росЗМІ

Станом на 4 січня на півдні України спостерігається погіршення погодних умов, через що ворог був вимушений завести більшість кораблів у пункти базування. Однак частина флоту все ж залишилася патрулювати біля берегів тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 2 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 20 суден, та 6 прямували з протоки Босфор;

до Чорного моря — 3 судна, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках.

Також ми писали, що уряд Туреччини не дозволить британським кораблям пройти через Босфор для Чорного моря. Йдеться про мінні тральники, які північна країна передала Україні для розмінування.

Додамо, цієї ночі окупанти атакували двома дронами типу Shahed-131/136. Обидва знищені на Хмельниччині.