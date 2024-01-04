РФ в Черном море держит два корабля — какую угрозу представляют

Военные корабли РФ. Фото: росСМИ

На 4 января на юге Украины наблюдается ухудшение погодных условий, из-за чего враг был вынужден завести большинство кораблей в пункты базирования. Однако часть флота все же осталась патрулировать у берегов временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 2 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 20 суден, и 6 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 3 судна, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.

Также мы писали, что правительство Турции не разрешит британским кораблям пройти через Босфор для Черного моря. Речь идет о минных тральщиках, которые северная страна передала Украине для разминирования.

Добавим, этой ночью оккупанты атаковали двумя дронами типа Shahed-131/136. Оба уничтожены в Хмельницкой области.