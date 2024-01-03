Ворог завів ракетоносії до пунктів базування — скільки кораблів на чергуванні

Кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 3 січня російський флот залишає свою присутність у Чорному морі. Однак на чергуванні суттєво зменшилася кількість кораблів, ракетоносії також заведені у пункти базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 3 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 19 судно, та 2 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, після запуску українських зернових коридорів у Чорному морі без залучення РФ країна-агресорка намагалася штучно посилити мінну небезпеку. Росія за допомогою тактичної авіації скидала біля берегів Одеської області КАБи та морські міни.

Також ми писали, що за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках.

Додамо, від початку серпня українським морським коридором скористувалося 400 цивільних суден. Вони транспортували понад 13 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.