Враг завел ракетоносители в пункты базирования — сколько кораблей на дежурстве

Корабли в море. Фото: росСМИ

По состоянию на утро 3 января русский флот покидает свое присутствие в Черном море. Однако на дежурстве значительно уменьшилось количество кораблей, ракетоносители также заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 3 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 19 суден, и 2 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судов, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, после запуска украинских зерновых коридоров в Черном море без привлечения РФ страна-агрессор пыталась искусственно усилить минную опасность. Россия с помощью тактической авиации сбрасывала у берегов Одесской области УАБ и морские мины.

Также мы писали, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.

Добавим, что с начала августа украинским морским коридором воспользовались 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.