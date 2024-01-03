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Враг завел ракетоносители в пункты базирования — сколько кораблей на дежурстве

3 января 2024 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг завел ракетоносители в пункты базирования — сколько кораблей на дежурстве
Корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 3 января русский флот покидает свое присутствие в Черном море. Однако на дежурстве значительно уменьшилось количество кораблей, ракетоносители также заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море находятся 3 корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 19 суден, и 2 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 13 судов, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, после запуска украинских зерновых коридоров в Черном море без привлечения РФ страна-агрессор пыталась искусственно усилить минную опасность. Россия с помощью тактической авиации сбрасывала у берегов Одесской области УАБ и морские мины.

Также мы писали, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.

Добавим, что с начала августа украинским морским коридором воспользовались 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

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