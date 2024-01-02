Ракети з підводних човнів збивати складніше, ніж з фрегатів — Гуменюк про специфіку "Калібрів"

Підводний ракетоносій РФ. Фото: росЗМІ

Вночі ворог у Чорному морі зробив ротацію ракетоносіїв, замість фрегата "Адмірал Макаров" на чергування вийшов підводний човен. Саме з нього було атаковано територію України "Калібрами".

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, конфігурація ракетоносіїв у морі свідчить про те, що вони можуть бути постійно залучені до атак, однак вимушені робити це досить рідко.

"Пуски з підводного човна виявити складніше. У звʼязку з цим і була проведена така заміна флоту. Ці ракети летять досить низько і їх виявляють лише за кілька хвилин до удару", — сказала військова.

Небезпека для чорноморського коридору

Крім того, за словами речниці "Півдня" ворог зменшив кількість атак на зернові коридори у Чорному морі. Однак досі залишаються випадки підриву суден на старих "подарунках" росіян.

"З боку Сил оборони забезпечуються усі необхідні заходи безпеки. Треба усвідомлювати, що наші можливості не безмежні і ми не маємо в абсолюті того забезпечення, які дозволили б повністю організувати безпечний прохід цивільних суден у навігаційних коридорах", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, після знищення одразу трьох літаків Су-30 та Су-35 над Чорним та Азовським морями росіяни стали менше використовувати тактичну авіацію. Зокрема, протягом тижня ворог не здійснював обстрілів чорноморських зернових коридорів.