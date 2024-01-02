Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракети з підводних човнів збивати складніше, ніж з фрегатів — Гуменюк про специфіку "Калібрів" arrow

Ракети з підводних човнів збивати складніше, ніж з фрегатів — Гуменюк про специфіку "Калібрів"

2 січня 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракети з підводних човнів збивати складніше, ніж з фрегатів — Гуменюк про специфіку "Калібрів"
Підводний ракетоносій РФ. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вночі ворог у Чорному морі зробив ротацію ракетоносіїв, замість фрегата "Адмірал Макаров" на чергування вийшов підводний човен. Саме з нього було атаковано територію України "Калібрами". 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, конфігурація ракетоносіїв у морі свідчить про те, що вони можуть бути постійно залучені до атак, однак вимушені робити це досить рідко. 

"Пуски з підводного човна виявити складніше. У звʼязку з цим і була проведена така заміна флоту. Ці ракети летять досить низько і їх виявляють лише за кілька хвилин до удару", — сказала військова. 

Небезпека для чорноморського коридору

Крім того, за словами речниці "Півдня" ворог зменшив кількість атак на зернові коридори у Чорному морі. Однак досі залишаються випадки підриву суден на старих "подарунках" росіян. 

"З боку Сил оборони забезпечуються усі необхідні заходи безпеки. Треба усвідомлювати, що наші можливості не безмежні і ми не маємо в абсолюті того забезпечення, які дозволили б повністю організувати безпечний прохід цивільних суден у навігаційних коридорах", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, після знищення одразу трьох літаків Су-30 та Су-35 над Чорним та Азовським морями росіяни стали менше використовувати тактичну авіацію. Зокрема, протягом тижня ворог не здійснював обстрілів чорноморських зернових коридорів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі