Ракеты с подлодок сбивать сложнее, чем с фрегатов — Гуменюк о специфике "Калибров"

Подводный ракетоноситель РФ. Фото: росСМИ

Ночью враг в Черном море сделал ротацию ракетоносителей, вместо фрегата "Адмирал Макаров" на дежурство вышла подлодка. Именно с него была атакована территория Украины "Калибрами".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, конфигурация ракетоносителей в море свидетельствует о том, что они могут быть постоянно вовлечены в атаки, однако вынуждены делать это довольно редко.

"Пуски с подлодки обнаружить сложнее. В связи с этим и была произведена такая замена флота. Эти ракеты летят довольно низко и их обнаруживают всего за несколько минут до удара", — сказала военная.

Опасность для черноморского коридора

Кроме того, по словам спикера "Юга" враг уменьшил количество атак на зерновые коридоры в Черном море. Однако до сих пор остаются случаи подрыва судов на старых "подарках" россиян.

"Со стороны Сил обороны обеспечиваются все необходимые меры безопасности. Надо отдавать себе отчет, что наши возможности не безграничны и мы не имеем в абсолюте того обеспечения, которые позволили бы полностью организовать безопасный проход гражданских судов в навигационных коридорах", — добавила Гуменюк.

Напомним, после уничтожения сразу трех самолетов Су-30 и Су-35 над Черным и Азовским морями россияне стали меньше использовать тактическую авиацию. В частности, в течение недели враг не производил обстрелов черноморских зерновых коридоров.