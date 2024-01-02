Росія перестала атакувати зерновий коридор після знищення літаків, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Після знищення одразу трьох літаків Су-30 та Су-35 над Чорним та Азовським морями росіяни стали менше використовувати тактичну авіацію. Зокрема, протягом тижня ворог не здійснював обстрілів чорноморських зернових коридорів.

Про це в етері телемарафону "Суспільне. Спротив" повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Станом на сьогодні вже протягом тижня ми фактично не фіксуємо подібних вильотів з пуском керованих авіабомб. Тиждень — це точно, можливо, дати будуть більш уточненими, ми подивимось в аналітиці", — сказала Гуменюк.

Ворогу стає небезпечно перебувати в Чорному морі

Крім того, речниця "Півдня" зазначила, що після влучного та системного винищення Чорноморського флоту РФ настала черга літаків. Наразі авіації ворога небезпечно відлітати занадто далеко від російських берегів через ризик бути підбитою.

"Ми продемонстрували ворогу, що активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря для нього вкрай небезпечна, такі спроби припинилися, але треба усвідомлювати, що замінованість моря була підвищена за попередні вильоти", — додала військова.

Нагадаємо, станом на ранок 2 січня ворог продовжує тримати напругу в Чорному морі. Після нічної ротації фрегата на підводний човен на чергуванні збільшилася кількість "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим.

Також ми писали, що 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяці Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден. Про те, як здійснювався експорт без РФ — читайте у матеріалі.