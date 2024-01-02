Россия перестала атаковать зерновой коридор после уничтожения самолетов, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

После уничтожения сразу трех самолетов Су-30 и Су-35 над Черным и Азовским морями россияне стали меньше использовать тактическую авиацию. В частности, в течение недели враг не производил обстрелов черноморских зерновых коридоров.

Об этом в эфире телемарафона "Суспільне. Спротив" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"По состоянию на сегодняшний день уже в течение недели мы фактически не фиксируем подобных вылетов с пуском управляемых авиабомб. Неделю — это точно, возможно, даты будут более уточненными, мы посмотрим по аналитике", — сказала Гуменюк.

Врагу становится опасно находиться в Черном море

Кроме того, спикер "Юга" отметила, что после меткого и системного истребления Черноморского флота РФ настал черед самолетов. В настоящее время авиации врага опасно улетать слишком далеко от российских берегов из-за риска быть подбитой.

"Мы продемонстрировали врагу, что активность тактической авиации в акватории Черного моря для него крайне опасна, такие попытки прекратились, но надо отдавать себе отчет, что заминированность моря была повышена за предыдущие вылеты", — добавила военная.

Напомним, на утро 2 января враг продолжает держать напряжение в Черном море. После ночной ротации фрегата на подлодку на дежурстве увеличилось количество "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.

Также мы писали, что 17 июля 2023 года Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов. О том, как осуществлялся экспорт без РФ — читайте в материале.