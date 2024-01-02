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Ворог здійснив ротацію у Чорному морі — скільки "Калібрів" на чергуванні

2 січня 2024 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог здійснив ротацію у Чорному морі — скільки "Калібрів" на чергуванні
Запуск ракети з моря. Фото: Варта1
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 2 січня ворог продовжує тримати напругу у Чорному морі. Після нічної ротації фрегата на підводний човен на чергуванні збільшилася кількість "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим.  

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному перебувають 5 кораблів, з яких три ракетоносії  з 24 "Калібрами" на бортах;
  • в Азовському морі — один десантний корабель;
  • в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 38 судно, та 7 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 19 суден, 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. 

Нагадаємо, під час тривалої нічної атаки ворог атаками на місто намагався вишукати та відвернути увагу сил протиповітряної оборони від захисту припортової інфраструктури. Росія залишає у пріоритетах знищення механізмів, які залучені до транспортування зерна Чорним морем. 

Також ми писали, що за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках.

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