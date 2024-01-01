Ситуація у Чорному морі залишається напруженою — скільки "Калібрів" на чергуванні

Запуск ракети з моря. Фото: АрміяInform

Станом на 1 січня ворог продовжує підтримувати напружену ситуацію у Чорному морі. Вночі росіяни вивели на чергування додаткові ракетоносії, які досі там перебувають. Тож ризик обстрілів з кораблів надзвичайно високий.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному перебувають 5 кораблів з 24 "Калібрами" на бортах;

в Азовському морі — один десантний корабель;

в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 13 судно, та 3 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, запаси ракет і безпілотних літальних апаратів, а також темпи виробництва, не дозволяють Російській Федерації завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів ракетами. Проте за певних умов загарбники здатні більш послідовно атакувати країну ударними безпілотниками типу Shahed.

Також ми писали, що у новорічну ніч над Одеською областю сили ППО збили близько 30 ударних дронів типу Shahed-136/131. Загалом над регіоном пролітали понад шість десятків безпілотників.