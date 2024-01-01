Ситуация в Черном море остается напряженной — сколько "Калибров" на дежурстве

Запуск ракеты с моря. Фото: АрмияInform

По состоянию на 1 января враг продолжает поддерживать напряженную ситуацию в Черном море. Ночью россияне вывели на дежурство до сих пор находящиеся там ракетоносители. Так что риск обстрелов с кораблей очень высок.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном находятся 5 кораблей с 24 "Калибрами" на бортах;

в Азовском море — один десантный корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 13 судно, и 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 судов, 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, запасы ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также темпы производства, не позволяют Российской Федерации наносить по Украине регулярные широкомасштабные удары ракетами. Однако в определенных условиях захватчики способны более последовательно атаковать страну ударными беспилотниками типа Shahed.

Также мы писали, что в новогоднюю ночь над Одесской областью силы ПВО сбили около 30 ударных дронов типа Shahed-136/131. Всего над регионом пролетали более шести десятков беспилотников.