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Ситуация в Черном море остается напряженной — сколько "Калибров" на дежурстве

1 января 2024 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ситуация в Черном море остается напряженной — сколько "Калибров" на дежурстве
Запуск ракеты с моря. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 1 января враг продолжает поддерживать напряженную ситуацию в Черном море. Ночью россияне вывели на дежурство до сих пор находящиеся там ракетоносители. Так что риск обстрелов с кораблей очень высок.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном находятся 5 кораблей с 24 "Калибрами" на бортах;
  • в Азовском море — один десантный корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 13 судно, и 3 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 12 судов, 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, запасы ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также темпы производства, не позволяют Российской Федерации наносить по Украине регулярные широкомасштабные удары ракетами. Однако в определенных условиях захватчики способны более последовательно атаковать страну ударными беспилотниками типа Shahed.

Также мы писали, что в новогоднюю ночь над Одесской областью силы ПВО сбили около 30 ударных дронов типа Shahed-136/131. Всего над регионом пролетали более шести десятков беспилотников.

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