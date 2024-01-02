Враг совершил ротацию в Черном море — сколько "Калибров" на дежурстве

Запуск ракеты с моря. Фото: Варта1

На утро 2 января враг продолжает держать напряжение в Черном море. После ночной ротации фрегата на подлодку на дежурстве увеличилось количество "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном находятся 5 кораблей, из которых три ракетоносителя с 24 "Калибрами" на бортах;

в Азовском море – один десантный корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 38 судно, и 7 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 19 судов, 5 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, во время длительной ночной атаки враг атаками на город пытался изыскать и отвлечь сил противовоздушной обороны от защиты припортовой инфраструктуры. Россия оставляет в приоритетах уничтожение механизмов, вовлеченных в транспортировку зерна по Черному морю.

Также мы писали, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.