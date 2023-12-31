Скільки разів Росія обстрілювала Одещину та скільки витратила на це грошей?

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Росія за час війни атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках. В більшості випадків ворог бив по місту та області ракетами різного типу базування. За рік Росія вбила на Одещині 23 особи, ще понад 100 було поранено.

Новини.LIVE підрахували кількість російських атак з влучаннями по Одесі та області за рік, що минає.

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Вирва, що утворилась від влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

Чим атакували

Одещину за цей рік обстрілювали ракетами різного типу базування — влучали 33 рази, безпілотними літальними апаратами — 57 обстрілів з влучанням, корабельною артилерією — 5 обстрілів з влучанням. Варто зазначити, що ці дані є тільки приблизними, що нам вдалося проаналізувати в відкритих джерел.

Окупанти пошкодили на Одещині понад 200 житлових будинків, деякі з них згоріли вщент. Руйнувань зазнали й інші установи: лікарні та заклади освіти.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Автівка, яка згоріла внаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE

Найбільше обстрілів з влучаннями було в червні, липні та грудні цього року.

Хроніка обстрілів за рік:

Січень — 2 обстріли з влучанням

Лютий — 1 обстріл з влучанням

Березень — 3 обстріли з влучанням

Квітень — 1 обстріл з влучанням

Травень — 4 обстріли з влучанням

Червень — 5 обстріли з влучанням

Липень — 7 обстріли з влучанням

Серпень — 4 обстріли з влучанням

Вересень — 1 обстріл з влучанням

Жовтень — 2 обстріли з влучанням

Листопад — 2 обстріли з влучанням

Грудень — 6 обстрілів з влучанням

Зруйнований дах. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштували ці атаки російським гаманцям

Якщо взяти орієнтовну ціну з відкритих джерел, то стає відомо, що вартість ракет та дронів, якими росіяни били по Одещині така:

Х-101 — 13 млн доларів

Калібр" — 6,5 млн доларів

"Іскандер" — 3 млн доларів

"Онікс" — 1,25 млн доларів

Х-22 — 1 млн доларів

"Точка-У" — 0,3 млн доларів

Х-55 — 2 млн доларів

Х-555 — 4 млн доларів

Х-47 "Кинджал" — 15 млн доларів

Shahed-136 — 50 000 доларів

Зруйнований готель в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Тож загальна сума витрачених грошей становить 5 926 750 000 доларів. А це приблизно 45 новітьніх пасажирських Боїнгів. На ці гроші росіяни могли б оновити свій льотний парк й не боятися, що може статися катастрофа. Зазначимо, кількість екстрених посадок пасажирських літаків в Росії після введення санкції зросла, оскільки техніка не отримує якісні деталі й не обслуговується відповідно до норм.

А ще на ці кошти можна було б збудувати майже дві тисячі 17 поверхових односекційних будинків з підземним паркінгом, і переселити з бараків своїх "улюблених" громадян. Тим самим їх можна було б захистити від холодів і жахливих умов, у яких радше доводиться виживати, ніж жити.

Ракета влучила в будинок. Фото: Новини.LIVE

Загалом гроші, витрачені за цей рік на обстріл Одеси , можна було справді спрямувати на багато добрих та потрібних справ: будівництво лікарень, дитячих садів, шкіл чи виплат малозабезпеченим, яких там справді багато. Але натомість Путін та його оточення вирішили звільнити Україну, виявивши все своє "кохання та турботу" в ракетах та шахедах. Ну а росіяни взагалі жили небагато — і нічого звикати.