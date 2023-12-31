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Від "Оніксів" до дронів-камікадзе — скільки обстрілів зазнала Одещина за рік, що минає

31 грудня 2023 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Скільки разів Росія обстрілювала Одещину та скільки витратила на це грошей?
Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росія за час війни атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках. В більшості випадків ворог бив по місту та області ракетами різного типу базування. За рік Росія вбила на Одещині 23 особи, ще понад 100 було поранено. 

Новини.LIVE підрахували кількість російських атак з влучаннями по Одесі та області за рік, що минає. 

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Вирва, що утворилась від влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

Чим атакували

Одещину за цей рік обстрілювали ракетами різного типу базування — влучали 33 рази, безпілотними літальними апаратами — 57 обстрілів з влучанням, корабельною артилерією — 5 обстрілів з влучанням. Варто зазначити, що ці дані є тільки приблизними, що нам вдалося проаналізувати в відкритих джерел. 

Окупанти пошкодили на Одещині понад 200 житлових будинків, деякі з них згоріли вщент. Руйнувань зазнали й інші установи: лікарні та заклади освіти.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Автівка, яка згоріла внаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE

Найбільше обстрілів з влучаннями було в червні, липні та грудні цього року.

Хроніка обстрілів за рік: 

  • Січень — 2 обстріли з влучанням
  • Лютий — 1 обстріл з влучанням 
  • Березень — 3 обстріли з влучанням
  • Квітень — 1 обстріл з влучанням 
  • Травень — 4 обстріли з влучанням 
  • Червень — 5 обстріли з влучанням
  • Липень — 7 обстріли з влучанням 
  • Серпень — 4 обстріли з влучанням 
  • Вересень — 1 обстріл з влучанням 
  • Жовтень — 2 обстріли з влучанням 
  • Листопад — 2 обстріли з влучанням 
  • Грудень — 6 обстрілів з влучанням
Зруйнований дах. Фото: Новини.LIVE
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштували ці атаки російським гаманцям 

Якщо взяти орієнтовну ціну з відкритих джерел, то стає відомо, що вартість ракет та дронів, якими росіяни били по Одещині така: 

  • Х-101 — 13 млн доларів
  • Калібр" — 6,5 млн доларів
  • "Іскандер" — 3 млн доларів 
  • "Онікс" — 1,25 млн доларів
  • Х-22 — 1 млн доларів
  • "Точка-У" — 0,3 млн доларів
  • Х-55 — 2 млн доларів
  • Х-555 — 4 млн доларів 
  • Х-47 "Кинджал" — 15 млн доларів 
  • Shahed-136 —  50 000 доларів
Зруйнований готель в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Тож загальна сума витрачених грошей становить 5 926 750 000 доларів. А це приблизно 45 новітьніх пасажирських Боїнгів. На ці гроші росіяни могли б оновити свій льотний парк й не боятися, що може статися катастрофа. Зазначимо, кількість екстрених посадок пасажирських літаків в Росії після введення санкції зросла, оскільки техніка не отримує якісні деталі й не обслуговується відповідно до норм.

А ще на ці кошти можна було б збудувати майже дві тисячі 17 поверхових односекційних будинків з підземним паркінгом, і переселити з бараків своїх "улюблених" громадян. Тим самим їх можна було б захистити від холодів і жахливих умов, у яких радше доводиться виживати, ніж жити.

Ракета влучила в будинок. Фото: Новини.LIVE

Загалом гроші, витрачені за цей рік на обстріл Одеси , можна було справді спрямувати на багато добрих та потрібних справ: будівництво лікарень, дитячих садів, шкіл чи виплат малозабезпеченим, яких там справді багато. Але натомість Путін та його оточення вирішили звільнити Україну, виявивши все своє "кохання та турботу" в ракетах та шахедах. Ну а росіяни взагалі жили небагато — і нічого звикати.

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