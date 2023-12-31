Сколько раз Россия обстреливала Одесскую область и сколько потратила на это денег?

От "Ониксов" до дронов-камикадзе — скольким обстрелам подверглась Одесчина за уходящий год
Россия за время войны атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год было более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, различным заведениям и жилым домам. В большинстве случаев враг бил по городу и области ракетами разного типа базирования. За год Россия убила в Одесской области 23 человека, еще более 100 были ранены.
Новини.LIVE подсчитали количество российских атак с попаданиями по Одессе и области за уходящий год.
Чем атаковали
Одесчину за этот год обстреливали ракетами разного типа базирования, попадали — 33 раза, беспилотными летательными аппаратами — 57 обстрелов с попаданиями, корабельной артиллерией — 5 обстрелов с попаданиями. Стоит отметить, что эти данные только приблизительные, что нам удалось проанализировать в открытых источниках.
Оккупанты повредили в Одесской области более 200 жилых домов, некоторые из них сгорели дотла. Разрушения получили и другие учреждения: больницы и учебные заведения.
Больше всего обстрелов с попаданиями было в июне, июле и декабре этого года.
Хроника обстрелов за год:
- Январь — 2 обстрела с попаданием
- Февраль — 1 обстрел с попаданием
- Март — 3 обстрела с попаданием
- Апрель — 1 обстрел с попаданием
- Май — 4 обстрела с попаданием
- Июнь — 5 обстрелов с попаданием
- Июль — 7 обстрелов с попаданием
- Август — 4 обстрела с попаданием
- Сентябрь — 1 обстрел с попаданием
- Октябрь — 2 обстрела с попаданием
- Ноябрь — 2 обстрела с попаданием
- Декабрь — 6 обстрелов с попаданием
Сколько стоили эти атаки российским кошелькам
Если взять из открытых источников ориентировочную цену, становится известно, что стоимость ракет и дронов, которыми россияне били по Одесчине, такова:
- Х-101 — 13 млн долларов
- Калибр" — 6,5 млн долларов
- "Искандер" — 3 млн долларов
- "Оникс" — 1,25 млн долларов
- Х-22 — 1 млн долларов
- "Точка-У" — 0,3 млн долларов
- Х-55 — 2 млн долларов
- Х-555 — 4 млн долларов
- Х-47 "Кинжал" — 15 млн долларов
- Shahed-136 — 50 000 долларов
Таким образом общая сумма потраченных денег составляет 5 926 750 000 долларов. А это примерно 45 новейших пассажирских Боингов. На эти деньги россияне могли бы обновить свой лётный парк и не бояться, что может произойти катастрофа. Отметим, что количество экстренных посадок пассажирских самолетов в России после введения санкции возросло, поскольку техника не получает качественные детали и не обслуживается в соответствии с нормами.
А еще на эти средства можно было бы построить почти две тысячи 17 этажных односекционных домов с подземным паркингом и переселить из бараков своих "любимых" граждан. Тем самым их можно было бы защитить от холодов и ужасных условий, в которых скорее приходится выживать, чем жить.
В общем, деньги, потраченные за этот год на обстрелы Одессы, можно было действительно направить на много хороших и нужных дел: строительство больниц, детских садов, школ или выплат малоимущим, которых там действительно много. Но Путин и его окружение решили освободить Украину, проявив всю свою "любовь и заботу" в ракетах и шахедах. Ну а россияне вообще жили небогато — и нечего привыкать.
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