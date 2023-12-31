Сколько раз Россия обстреливала Одесскую область и сколько потратила на это денег?

Поврежденная многоэтажка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Россия за время войны атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год было более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, различным заведениям и жилым домам. В большинстве случаев враг бил по городу и области ракетами разного типа базирования. За год Россия убила в Одесской области 23 человека, еще более 100 были ранены.

Новини.LIVE подсчитали количество российских атак с попаданиями по Одессе и области за уходящий год.

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Воронка, образовавшаяся от попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

Чем атаковали

Одесчину за этот год обстреливали ракетами разного типа базирования, попадали — 33 раза, беспилотными летательными аппаратами — 57 обстрелов с попаданиями, корабельной артиллерией — 5 обстрелов с попаданиями. Стоит отметить, что эти данные только приблизительные, что нам удалось проанализировать в открытых источниках.

Оккупанты повредили в Одесской области более 200 жилых домов, некоторые из них сгорели дотла. Разрушения получили и другие учреждения: больницы и учебные заведения.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Автомобиль, сгоревший в результате попадания. Фото: Новини.LIVE

Больше всего обстрелов с попаданиями было в июне, июле и декабре этого года.

Хроника обстрелов за год:

Январь — 2 обстрела с попаданием

Февраль — 1 обстрел с попаданием

Март — 3 обстрела с попаданием

Апрель — 1 обстрел с попаданием

Май — 4 обстрела с попаданием

Июнь — 5 обстрелов с попаданием

Июль — 7 обстрелов с попаданием

Август — 4 обстрела с попаданием

Сентябрь — 1 обстрел с попаданием

Октябрь — 2 обстрела с попаданием

Ноябрь — 2 обстрела с попаданием

Декабрь — 6 обстрелов с попаданием

Разрушенная крыша. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоили эти атаки российским кошелькам

Если взять из открытых источников ориентировочную цену, становится известно, что стоимость ракет и дронов, которыми россияне били по Одесчине, такова:

Х-101 — 13 млн долларов

Калибр" — 6,5 млн долларов

"Искандер" — 3 млн долларов

"Оникс" — 1,25 млн долларов

Х-22 — 1 млн долларов

"Точка-У" — 0,3 млн долларов

Х-55 — 2 млн долларов

Х-555 — 4 млн долларов

Х-47 "Кинжал" — 15 млн долларов

Shahed-136 — 50 000 долларов

Разрушенная гостиница в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Таким образом общая сумма потраченных денег составляет 5 926 750 000 долларов. А это примерно 45 новейших пассажирских Боингов. На эти деньги россияне могли бы обновить свой лётный парк и не бояться, что может произойти катастрофа. Отметим, что количество экстренных посадок пассажирских самолетов в России после введения санкции возросло, поскольку техника не получает качественные детали и не обслуживается в соответствии с нормами.

А еще на эти средства можно было бы построить почти две тысячи 17 этажных односекционных домов с подземным паркингом и переселить из бараков своих "любимых" граждан. Тем самым их можно было бы защитить от холодов и ужасных условий, в которых скорее приходится выживать, чем жить.

Ракета попала в дом. Фото: Новини.LIVE

В общем, деньги, потраченные за этот год на обстрелы Одессы, можно было действительно направить на много хороших и нужных дел: строительство больниц, детских садов, школ или выплат малоимущим, которых там действительно много. Но Путин и его окружение решили освободить Украину, проявив всю свою "любовь и заботу" в ракетах и шахедах. Ну а россияне вообще жили небогато — и нечего привыкать.