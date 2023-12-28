РФ за час війни понад 200 разів обстрілювала Одеську область

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

З 24 лютого 2022 року ворог атакував Одесу та область 202 рази, переважна кількість яких була саме ракетна. Наразі відомо про часткове або повне руйнування більш ніж 300 цивільних будинків.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів очільник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущей.

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ракети різного типу базування — 113 обстрілів;

безпілотні літальні апарати — 80 обстрілів;

авіаційне бомбардування (застосування КАБ) — 2 обстріли;

корабельна артилерія — 7 обстрілів.

Пошкодження інфраструктури

За інформацією Домущея, в Одеській області без домівок залишилися 9 000 людей. Наразі відомо про пошкодження 300 житлових будинків, з яких 53 повністю знищено. Крім того, руйнувань зазнали 39 баз відпочинку у рекреаційній зоні.

Зазначимо, що за фактом порушення звичаїв війни на Одещині відкрили 139 кримінальних проваджень. У них йдеться про захоплення та знищення інфраструктури, напади на мирне населення та ураження об’єктів.

Нагадаємо, одесити можуть отримати від міста компенсацію за пошкоджене внаслідок війни нерухоме майно. Для цього необхідно з повним переліком документів звернутися до ЦНАПів у районі проживання.

Також ми писали, що в Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком.