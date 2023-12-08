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Відшкодування збитків за зруйноване майно — в Одесі створять профільну комісію

8 грудня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Відшкодування збитків за зруйноване майно — в Одесі створять профільну комісію
Пошкоджена будівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують створити комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищене майно у наслідку війни. Йдеться про випадки, коли у разі ворожої атаки, було пошкоджено або зруйновано помешкання містян.

Про це Новини.LIVE дізналися з позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. 

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Чим займатиметься комісія

Профільна комісія вивчатиме випадки влучання та розраховувати вартість відшкодування. Наразі відомо, що рішення будуть прийматися з залученням постраждалих від збройної агресії РФ одеситів. Крім того, відшкодування надаватиметься також від дій диверсійних груп. 

"Я вдячний, що ми можемо надавати допомогу людям, які її потребують. Тому що у багатьох зруйновані домівки, пошкоджено майно. Саме для цього і необхідна комісія", — сказав міський голова Геннадій Труханов. 

Питання про створення комісії. Фото: скриншот
Результати голосування. Фото: скриншот

Відшкодування від держави

Нагадаємо, що раніше уряд повідомляв про те, як ВПО придбати житло за програмою "єОселя". Також в Мінреінтеграції повідомили, як оформити картку "єВідновлення"

Також ми писали, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми "єВідновлення". Наголошується, що тепер заяви на компенсацію за знищене житло може подавати більше українців.

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