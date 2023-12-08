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Возмещение ущерба за разрушенное имущество — в Одессе создадут профильную комиссию

8 декабря 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Возмещение ущерба за разрушенное имущество — в Одессе создадут профильную комиссию
Повреждена постройка в Одессе. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют создать комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженное имущество в результате войны. Речь идет о случаях, когда в случае вражеской атаки были повреждены или разрушены помещения горожан.

Об этом Новини.LIVE узнали из внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Чем будет заниматься комиссия

Профильная комиссия будет изучать случаи попадания и рассчитывать стоимость возмещения. Пока известно, что решения будут приниматься с привлечением пострадавших от вооруженной агрессии РФ одесситов. Кроме того, возмещение будет предоставляться также от действий диверсионных групп.

"Я благодарен, что мы можем оказывать помощь нуждающимся людям. Потому что у многих разрушены дома, повреждено имущество. Именно для этого и необходима комиссия", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Вопрос о создании комиссии. Фото: скриншот
Результаты голосования. Фото: скриншот

Возмещение от государства

Напомним, что ранее правительство сообщало о том, как ВПЛ приобрести жилье по программе "єОселя". Также в Минреинтеграции сообщили, как оформить карточку "Восстановление"

Также мы писали, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.

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