Возмещение ущерба за разрушенное имущество — в Одессе создадут профильную комиссию

Повреждена постройка в Одессе. Фото: Новости.

В Одессе планируют создать комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженное имущество в результате войны. Речь идет о случаях, когда в случае вражеской атаки были повреждены или разрушены помещения горожан.

Об этом Новини.LIVE узнали из внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Чем будет заниматься комиссия

Профильная комиссия будет изучать случаи попадания и рассчитывать стоимость возмещения. Пока известно, что решения будут приниматься с привлечением пострадавших от вооруженной агрессии РФ одесситов. Кроме того, возмещение будет предоставляться также от действий диверсионных групп.

"Я благодарен, что мы можем оказывать помощь нуждающимся людям. Потому что у многих разрушены дома, повреждено имущество. Именно для этого и необходима комиссия", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Вопрос о создании комиссии. Фото: скриншот

Результаты голосования. Фото: скриншот

Возмещение от государства

Напомним, что ранее правительство сообщало о том, как ВПЛ приобрести жилье по программе "єОселя". Также в Минреинтеграции сообщили, как оформить карточку "Восстановление"

Также мы писали, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.