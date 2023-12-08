Возмещение ущерба за разрушенное имущество — в Одессе создадут профильную комиссию
В Одессе планируют создать комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженное имущество в результате войны. Речь идет о случаях, когда в случае вражеской атаки были повреждены или разрушены помещения горожан.
Об этом Новини.LIVE узнали из внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.
Чем будет заниматься комиссия
Профильная комиссия будет изучать случаи попадания и рассчитывать стоимость возмещения. Пока известно, что решения будут приниматься с привлечением пострадавших от вооруженной агрессии РФ одесситов. Кроме того, возмещение будет предоставляться также от действий диверсионных групп.
"Я благодарен, что мы можем оказывать помощь нуждающимся людям. Потому что у многих разрушены дома, повреждено имущество. Именно для этого и необходима комиссия", — сказал городской голова Геннадий Труханов.
Возмещение от государства
Напомним, что ранее правительство сообщало о том, как ВПЛ приобрести жилье по программе "єОселя". Также в Минреинтеграции сообщили, как оформить карточку "Восстановление"
Также мы писали, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.
Читайте Новини.LIVE!