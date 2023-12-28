РФ за время войны более 200 раз обстреливала Одесскую область

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С 24 февраля 2022 года враг атаковал Одессу и область 202 раза, подавляющее число которых было именно ракетным. Сейчас известно о частичном или полном разрушении более 300 гражданских домов.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал глава Одесской областной прокуратуры Игорь Домущей.

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ракеты разного типа базирования — 113 обстрелов;

беспилотные летательные аппараты — 80 обстрелов;

авиационная бомбардировка (применение КАБ) — 2 обстрела;

корабельная артиллерия — 7 обстрелов.

Повреждение инфраструктуры

По информации Домущея, в Одесской области без жилья остались 9 000 человек. В настоящее время известно о повреждении 300 жилых домов, из которых 53 полностью уничтожены. Кроме того, разрушения получили 39 баз отдыха в рекреационной зоне.

Отметим, что по факту нарушения обычаев войны в Одесской области открыли 139 уголовных производств. В них речь идет о захвате и уничтожении инфраструктуры, нападениях на мирное население и поражении объектов.

Напомним, одесситы могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате войны недвижимое имущество. Для этого необходимо с полным перечнем документов обратиться в ЦНАП в районе проживания.

Также мы писали, что в Одессе планируется выплатить из государственного бюджета компенсации военным на приобретение жилья. Пока известно, что эту сумму увеличили почти в три раза по сравнению с прошлым годом.