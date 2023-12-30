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Росія запустила по Одесі ракету X-59 — стався приліт

30 грудня 2023 21:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Одеси ввечері 30 грудня – є приліт
Обстріл Одеси Фото архівне. Фото: Telegram-канал Олега Кіпера
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська вкотре обстріляли Одесу увечері 30 грудня. Відомо, що снаряд прилетів до одного з підприємств.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Обстріл Одеси увечері 30 грудня

У повідомленні йдеться, що з повітряного судна, що належить тактичній авіації і наближається з напрямку акваторії Чорного моря, було випущено керовану ракету типу Х-59.

"Метою атаки стала територія одного з промислових об'єктів. На щастя, ніхто з людей не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони півдня України повідомили, що зареєстровано дії супротивника, пов'язані з використанням безпілотних літальних апаратів моделі Shahed-136.

"Важливо залишатися насторожі, уважно стежити за сигналами повітряної тривоги, діяти швидко та обережно, дбати про власну безпеку", — уточнюється в повідомленні.

Одеса
Обстріл Одеси 30 грудня Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Харкові пролунала серія потужних вибухів увечері 30 грудня.

Пізніше стало відомо, що російські війська вкотре обстріляли місто. Внаслідок обстрілу є приліт у житловий будинок.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих внаслідок атаки на місто.

Незабаром стало відомо, що в результаті удару по Харкову госпіталізовано вісім осіб.

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