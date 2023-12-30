Обстрел Одессы вечером 30 декабря - есть прилет

Обстрел Одессы. Фото архивное. Фото: Telegram-канал Олега Кипера

Российские войска в очередной раз обстреляли Одессу вечером, 30 декабря. Известно, что снаряд прилетел в одно з предприятий.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Обстрел Одессы вечером, 30 декабря

В сообщении говорится, что из воздушного судна, принадлежащего тактической авиации и приближающегося с направления акватории Черного моря, была выпущена управляемая ракета типа Х-59.

"Целью атаки стала территория одного из промышленных объектов. К счастью, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.

Также Силы обороны юга Украины сообщили, что зарегистрированы действия противника, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов модели Shahed-136.

"Важно оставаться настороже, внимательно следить за сигналами воздушной тревоги, действовать быстро и осторожно, заботиться о собственной безопасности", — уточняется в сообщении.

Обстрел Одессы 30 декабря. Фото: скриншот

Напомним, что в Харькове прозвучала серия мощных взрывов вечером, 30 декабря.

Позже стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли город. В результате обстрела есть прилет в жилой дом.

После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших в результате атаки на город.

Вскоре стало известно, что в результате удара по Харькову, госпитализировано восемь человек.