В Одесі помер чоловік, який постраждав від російського обстрілу

Горить свічка. Фото: УНІАН Немеш Янош

У лікарні Одеси помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто. Відомо, що організм літнього чоловіка не справився з отриманими пораненнями.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

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"Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що таким чином, кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки 29 грудня збільшилася до п'яти.

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Внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня у місті понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Пошкодження отримали 186 квартир. Також під час атаки зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.

Відомо, що наразі шістьом особам надано тимчасовий притулок. Всього внаслідок російського обстрілу постраждали 32 людини.

Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському районі, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.

Нагадаємо, вчора зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми повідомляли, що 30 грудня у звʼязку з великою кількістю жертв під час ранкової ракетної атаки на місто в Одесі оголошено траур. Він триватиме впродовж усього дня.