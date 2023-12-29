В Одесі під час ракетної атаки пошкоджено навчальний заклад

Вибиті вікна у школі. Фото: Новини.LIVE

Під час ранкової ракетної атаки в Одесі зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомила голова Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Повністю пошкоджена пришкільна територія, яка була красивою. Є тріщини в стінах, вибито двері. Але найголовніше для нас — це те, що всі працівники були в укритті та залишилися неушкодженими", — сказала Буйневич.

Олена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що наразі в Одесі розпочалися зимові канікули, тож дітей у школі не було. Наразі обговорюються питання щодо відновлення навчального процесу у січні — у якому саме форматі він відбуватиметься.

"Я зараз не можу сказати цього точно, але є частина закладу, яка неушкоджена і не постраждало укриття. Сподіваюся, що ми зможемо хоча б позмінно вивести дітей", — додала голова департаменту освіти.

У школі пошкоджено фасад. Фото: Новини.LIVE

Слід додати, що це далеко не перший навчальний заклад, який страждає від ворожої агресії, однак всі попередні частково або повністю вже відновили свою роботу.

Вибиті вікна у навчальному закладі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл сьогодні зранку. За його словами, Україна обовʼязково відповість терористам на їхні удари.