В Одесі під час ракетної атаки пошкоджено навчальний заклад
Під час ранкової ракетної атаки в Одесі зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.
Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомила голова Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
"Повністю пошкоджена пришкільна територія, яка була красивою. Є тріщини в стінах, вибито двері. Але найголовніше для нас — це те, що всі працівники були в укритті та залишилися неушкодженими", — сказала Буйневич.
Зазначимо, що наразі в Одесі розпочалися зимові канікули, тож дітей у школі не було. Наразі обговорюються питання щодо відновлення навчального процесу у січні — у якому саме форматі він відбуватиметься.
"Я зараз не можу сказати цього точно, але є частина закладу, яка неушкоджена і не постраждало укриття. Сподіваюся, що ми зможемо хоча б позмінно вивести дітей", — додала голова департаменту освіти.
Слід додати, що це далеко не перший навчальний заклад, який страждає від ворожої агресії, однак всі попередні частково або повністю вже відновили свою роботу.
Нагадаємо, Російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл сьогодні зранку. За його словами, Україна обовʼязково відповість терористам на їхні удари.
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