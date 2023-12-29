В Одессе во время ракетной атаки повреждено учебное заведение
Во время утренней ракетной атаки в Одессе получил повреждение одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако есть повреждения фасада, трещины в стенах и выбитые окна.
Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщила глава Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
"Полностью повреждена пришкольная территория, которая была красивой. Есть трещины в стенах, выбиты двери. Но самое главное для нас — это то, что все работники были в укрытии и остались невредимыми", — сказала Буйневич.
Отметим, что в Одессе начались зимние каникулы, поэтому детей в школе не было. Сейчас обсуждаются вопросы восстановления учебного процесса в январе — в каком формате он будет проходить.
"Я сейчас не могу сказать этого точно, но есть часть заведения, которая не повреждена и не пострадала укрытие. Надеюсь, что мы сможем хотя бы посменно вывести детей", — добавила глава департамента образования.
Следует добавить, что это далеко не первое учебное заведение, страдающее враждебной агрессией, однако все предыдущие частично или полностью уже возобновили свою работу.
Напомним, Российские оккупанты начали свою массированную атаку еще ночью, выпустив по Украине сначала дроны, а затем уже ракеты разного калибра. Силам ПВО удалось уничтожить 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
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