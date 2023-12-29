В Одессе во время ракетной атаки повреждено учебное заведение

Выбиты окна в школе. Фото: Новини.LIVE

Во время утренней ракетной атаки в Одессе получил повреждение одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако есть повреждения фасада, трещины в стенах и выбитые окна.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщила глава Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Полностью повреждена пришкольная территория, которая была красивой. Есть трещины в стенах, выбиты двери. Но самое главное для нас — это то, что все работники были в укрытии и остались невредимыми", — сказала Буйневич.

Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в Одессе начались зимние каникулы, поэтому детей в школе не было. Сейчас обсуждаются вопросы восстановления учебного процесса в январе — в каком формате он будет проходить.

"Я сейчас не могу сказать этого точно, но есть часть заведения, которая не повреждена и не пострадала укрытие. Надеюсь, что мы сможем хотя бы посменно вывести детей", — добавила глава департамента образования.

В школе поврежден фасад. Фото: Новини.LIVE

Следует добавить, что это далеко не первое учебное заведение, страдающее враждебной агрессией, однако все предыдущие частично или полностью уже возобновили свою работу.

Выбитые окна в учебном заведении. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Российские оккупанты начали свою массированную атаку еще ночью, выпустив по Украине сначала дроны, а затем уже ракеты разного калибра. Силам ПВО удалось уничтожить 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел сегодня утром. По его словам, Украина обязательно ответит террористам на их удары.