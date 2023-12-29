Росія атакувала Одеську область крилатими ракетами — Сили оборони півдня

Уламки ракети в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Під час ранкової ракетної атаки росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити більшу частину, однак не обійшлося без влучань.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Силами протиповітряної оборони 6 ракет, імовірно Х-101/555/55, вдалось збити:

1 — на Миколаївщині;

5 — на Одещині.

"Три ракети влучили в житлові будинки Одеси: приватний будинок зруйновано вщент, триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань, там загинула одна людина, в одному з житлових комплексів ракета прошила багатоповерхівку, розірвавшись всередині, випаливши кілька поверхів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, крамниці, інші житлові будинки.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми писали, що після масштабної ракетної атаки на територію України, попри шторм та туман, країна-агресорка вивела на чергування у Чорне море бойовий флот. Наразі на рейді знаходяться ракетоносії, тож ризик повторних ударів занадто високий.