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Россия атаковала Одесскую область крылатыми ракетами — Силы обороны юга

29 декабря 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия атаковала Одесскую область крылатыми ракетами — Силы обороны юга
Обломки ракеты в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ходе утренней ракетной атаки россияне выпустили по югу Украины 9 крылатых ракет. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть, однако не обошлось без попаданий.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Силами противовоздушной обороны 6 ракет, предположительно Х-101/555/55, удалось сбить:

  • 1 — в Николаевской области;
  • 5 — в Одесской области.

"Три ракеты попали в жилые дома Одессы: частный дом разрушен до основания, трехэтажный многоквартирный испытал критические разрушения, там погиб один человек, в одном из жилых комплексов ракета прошила многоэтажку, разорвавшись внутри, выжег несколько этажей", — говорится в сообщении.

Кроме того, взрывными волнами и обломками сбитых ракет повреждены несколько десятков зданий, в том числе учебные заведения, церковь, магазины, другие жилые дома.

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся видов вооружения, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы писали, что после масштабной ракетной атаки на территорию Украины, несмотря на шторм и туман, страна-агрессор вывела на дежурство в Черное море боевой флот. На рейде находятся ракетоносители, поэтому риск повторных ударов слишком высок.

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