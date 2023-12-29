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В Одесі ракета влучила у житловий будинок — що відомо про постраждалих

29 грудня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі ракета влучила у житловий будинок — що відомо про постраждалих
Наслідки влучання у будинок. Фото: Олег Кіпер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом ранку 29 грудня Україною ширилася масована ракетна атака. В Одесі відомо про влучання у багатоповерховий будинок, на жаль є жертви.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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"Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей — 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, вночі, під час атаки БпЛА, один з уламків дронів також влучив у багатоповерхівку. Обійшлося без жертв.

Влучання в Одеському районі

В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.

Зазначимо, що всього сили ППО знищили 10 "шахедів", які атакували регіон вночі. Про ракети інформація наразі уточнюється. 

Чим РФ обстрілювала Україну сьогодні зранку

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми писали, що після масштабної ракетної атаки на територію України, попри шторм та туман, країна-агресорка вивела на чергування у Чорне море бойовий флот. Наразі на рейді знаходяться ракетоносії, тож ризик повторних ударів занадто високий. 

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