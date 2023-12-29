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В Одессе ракета попала в — что известно о пострадавших

29 декабря 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ракета попала в — что известно о пострадавших
Последствия попадания в дом. Фото: Олег Кипер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение утра 29 декабря по Украине ширилась массированная ракетная атака. В Одессе известно о попадании в многоэтажный дом, к сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"В результате атаки два одессита погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет. Все пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью, во время атаки БпЛА, один из обломков дронов также попал в многоэтажку. Обошлось без жертв.

Попадания в Одесском районе

В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

Отметим, что всего силы ПВО уничтожили 10 "шахедов", атаковавших регион ночью. О ракетах информация пока уточняется.

Чем РФ обстреливала Украину сегодня утром

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы писали, что после масштабной ракетной атаки на территорию Украины, несмотря на шторм и туман, страна-агрессор вывела на дежурство в Черное море боевой флот. На рейде находятся ракетоносители, поэтому риск повторных ударов слишком высок.

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