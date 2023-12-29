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РФ вивела флот на чергування — скільки споряджено "Калібрів"

29 грудня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ вивела флот на чергування — скільки споряджено "Калібрів"
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після масштабної ракетної атаки на територію України, попри шторм та туман, країна-агресорка вивела на чергування у Чорне море бойовий флот. Наразі на рейді знаходяться ракетоносії, тож ризик повторних ударів занадто високий. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному знаходяться 8 кораблів, серед яких 3 ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" складає 20 ракет;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 12 судно та 3 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 32 судна, 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Що відомо про атаку 29 грудня

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія знову атакувала низку українських міст, зокрема і Дніпро. Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті горить один із торговельних центрів. Також є загиблі та поранені.

Також ми писали, що у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа. 

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих. 

Загалом, вибухи лунали в ОдесіКиєвіЛьвовіХаркові та Дніпрі.

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