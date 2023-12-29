РФ вивела флот на чергування — скільки споряджено "Калібрів"
Після масштабної ракетної атаки на територію України, попри шторм та туман, країна-агресорка вивела на чергування у Чорне море бойовий флот. Наразі на рейді знаходяться ракетоносії, тож ризик повторних ударів занадто високий.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному знаходяться 8 кораблів, серед яких 3 ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" складає 20 ракет;
- в Азовському морі — 1 десантний корабель;
- в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 12 судно та 3 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 32 судна, 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Що відомо про атаку 29 грудня
Нагадаємо, сьогодні зранку Росія знову атакувала низку українських міст, зокрема і Дніпро. Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті горить один із торговельних центрів. Також є загиблі та поранені.
Також ми писали, що у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.
Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.
Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.
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