В Одесі пролунав вибух

Вибух у місті. Фото ілюстративне: Слово і Діло

В Одесі повідомляють про вибух. Мешканців закликають лишатися в укриттях.

Про це повідомляє Суспільне.Одеса.

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Вибух в Одесі

В Одесі було чутно вибух. У місті працюють сили протиповітряної оборони.

"Працюють сили протиповітряної оборони", — повідомили у Силах оборони півдня.

Повідомляється, що горить багатоповерхівка.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.