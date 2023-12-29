В Одесі пролунав вибух
В Одесі повідомляють про вибух. Мешканців закликають лишатися в укриттях.
Про це повідомляє Суспільне.Одеса.
Вибух в Одесі
В Одесі було чутно вибух. У місті працюють сили протиповітряної оборони.
"Працюють сили протиповітряної оборони", — повідомили у Силах оборони півдня.
Повідомляється, що горить багатоповерхівка.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
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