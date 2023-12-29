Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пролунав вибух arrow

В Одесі пролунав вибух

29 грудня 2023 08:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Одесі пролунав вибух
Вибух у місті. Фото ілюстративне: Слово і Діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Одесі повідомляють про вибух. Мешканців закликають лишатися в укриттях.

Про це повідомляє Суспільне.Одеса

Читайте також:
вибух
Название

Вибух в Одесі

В Одесі було чутно вибух. У місті працюють сили протиповітряної оборони.

"Працюють сили протиповітряної оборони", — повідомили у Силах оборони півдня.

Повідомляється, що горить багатоповерхівка.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА. 

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі